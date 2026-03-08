Cumhuriyet, позовавайки се на Ашкин Мешели, заместник-началник на Службата за гражданска авиация на ТРСК.
Според него изтребителите ще бъдат разположени в Северен Кипър сутринта на 9 март от съображения за сигурност. Това не би трябвало да повлияе на операциите на гражданската авиация.
Източници от турското Министерство на отбраната съобщиха на 7 март за възможността за разполагане на F-16 в ТРСК. Според местните медии този въпрос, заедно с иранската криза, ще бъде в дневния ред на правителственото заседание, председателствано от президента Реджеп Тайип Ердоган на 9 март.
Кипър е разделен след турското нахлуване на острова през 1974 г., предизвикано от държавен преврат от поддръжници на гръцката анексия. През 1983 г. в северната му част е сформирана ТРСК, международно призната само от Анкара. Южната част на острова остава под контрола на Република Кипър, населена предимно с кипърски гърци.
