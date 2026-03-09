Турист: Не бих почивал там, мисля, че тези неща, които се случват, са абсурдни
Георги заедно със свои познати планирали летните си почивки преди няколко дни. Той избрал да почива на българското море, а негови познати в Египет. Сега осъзнава, че е направил по-сигурния избор на дестинация за ваканция през идващото лято.
"Не бих почивал там, мисля, че тези неща, които се случват, са абсурдни, още повече, че живеем в XXI век, уж мир… относно почивките, мисля, че е най-добре всички българи да си почиват в България, имам един приятел, който си отложи за Египет почивката, знам, че няма да пътува…", каза пред БНТ туристът Георги.
Парите на неговия приятел не са били върнати и все още чака отговор.
Очакванията на експертите в туристическия бранш у нас са проблемите с пътуванията до по-екзотични дестинации в Африка и Азия да бъдат решени до няколко седмици.
"Става дума за два общо взето различни района – Северна Африка няма да пострада от събитията, които са тук. Имаме една стабилност по отношение на пътуванията към Египет, Тунис, Мароко и съответно по-големият проблем е там, където в момента се водят военни действия - Средният изток и Близкият изток. Но аз предполагам, че до 15 март ще имаме развитие на тази ситуацията и след 15 март ще започне възстановяването на полетите от голяма част от дестинациите, които в момента са засегнати. От 1 април нататък ние ще имаме пълно възстановяване на летателните програми“, коментира проф. Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма.
Въпреки прогнозите, че ситуацията в региона на Близкия изток ще се успокои, част от хората в Благоевград не биха рискували с пътувания в тази посока.
"Няма да отидем, ще се откажем, дори и да имаме резервации, ще откажем резервациите“, казва Мая, която също е турист.
"Тук бих си почивал, Гърция, България, по-спокойно е!“, сподеиля друг туристна име Атанас.
Радослава коменитира, че "Африка е добре", но за Близкия е изток не е сигурна и по-скоро не би пътувала скоро, а по-вероято в Европа.
През последната седмица туроператори отчитат ръст на резервациите за почивка в Гърция, Албания и България. Ако напрежението в Близкия изток остане, тенденцията за лятна почивка в страни на Балканите ще се запази.
