Туристи в Гърция осъмнаха без автомобила си

© Група румънски туристи, почиващи в курорта Никити в Гърция, станаха жертва на кражба, след като автомобилът им изчезна от двора на наетото жилище в нощта срещу четвъртък. Крадците проникнали в къщата, докато туристите спели, взели ключовете и документите, оставени в кухнята, и напуснали мястото с колата.



Собственичката на автомобила разказа пред Digi24, че сутринта първоначално си помислила, че става дума за шега, но след като видяла отворена вратата към кухненската тераса и липсата на вещите, разбрала, че са били обрани. На записите от охранителни камери се виждат двама души, които влизат в двора и след това излизат с автомобила.



Жената веднага подала сигнал до местната полиция. По думите ѝ органите на реда обещали да предприемат действия, но туристите останали с впечатление, че проверката не е била особено активна. Разследването продължава.