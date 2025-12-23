bursadabugun.
На кадри от охранителни кадри на граничния пункт, се вижда как митническият служител преминава между два автомобила, изчакващи проверка. В един момент шофьорът на намиращото се отзад превозно средство потегля рязко напред и заклещва мъжа между предния капак на своя автомобил и багажника на колата пред него.
След инцидентът пострадалият митнически служител и откаран веднага в болница в Одрин, а шофьорът на предизвикалия инцидента автомобил, който според агенцията е турски гражданин, живеещ в Западна Европа, е бил отведен в полицията, за да даде показания.
При разпита си и водачът е заявил, че е объркал педалите и погрешка е натиснал газта, вместо спирачката.
След инцидента властите са започнали цялостно разследване въз основа на записи от камери, технически анализи и показания на свидетели.
Турски митничар бе затиснат от две коли на ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле
