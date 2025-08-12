Турските власти искат да забранят "шведската маса" в хотелите и ресторантите

© Турските власти повдигат въпроса за отказ от "шведската маса" в ресторантите поради прекомерното количество хранителни отпадъци, съобщава Рамазан Бингел, член на Съвета по селскостопанска и продоволствена политика към администрацията на президента, предава Daily Sabah.



"Наскоро проведохме среща с хотелиери, на която обсъдихме обема на хранителните отпадъци. Благодарение на "шведската маса "в хотелите на човек се падат около 150 грама храна, която отива в кошчето, а това са ужасяващи цифри. Още около 40 процента от продуктите се развалят, докато стигнат до потребителя, поради недостатъчно охлаждане, всяка година изхвърляме закуски – това е загуба на още няколко милиарда лири“, заявява Бингел.



Според информация на турския фонд TİSVA, ежегодно в страната се изхвърлят около 23 милиона тона хранителни отпадъци, предимно плодове и зеленчуци, като 35% от тях се изхвърлят, без да бъдат използвани за приготвяне на храна.



Фондът е изчислил, че ежедневно в Турция се изхвърлят около 12 милиона хлебни изделия, като намаляването на тази цифра с поне пет процента ще позволи да се нахранят 900 хиляди семейства през годината.



"Нашият съвет подготвя доклад за предотвратяване на такива количества хранителни отпадъци, ще бъдат представени предложения, отнасящи се до шведските маси и "турската закуска". Всички в Турция са съгласни, че трябва да се направи нещо, но никой не прави нищо, а ние ще предприемем действия", подчертава Бингел.



Той отбелязва, че подготовката на доклада за разглеждане от президента Реджеп Тайип Ердоган ще отнеме няколко месеца. Редица представители на туристическата индустрия в Турция от време на време заявяват необходимостта от отказ от системата all inclusive.