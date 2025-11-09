a News.
Според информация, получена от агенция Anadolu, Фидан ще проведе срещи, за да обсъди двустранни и регионални въпроси.
За последно той посети САЩ през септември, когат придружи и турския президент Реджеп Тайип Ердоган за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.
Турският външен министър ще посети САЩ
©
Още от категорията
/
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
01.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Вучич: Българите не чакат ''Лукойл'' да спре, а действат, ние не ...
22:44 / 08.11.2025
Евростат: Обезщетенията за старост и тези за болест гълтат милиар...
17:20 / 08.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.