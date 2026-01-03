Polsat News.
Туск се въздържа от оценки за американските удари по цели във Венецуела.
"За нас това са проблеми, свързани с местните климатични кризи и ситуацията по пътищата, в някои населени места и по железопътните линии, а в глобален мащаб имаме атака на американските сили срещу Венецуела, срещу Каракас, така че 2026 година наистина започва с мощен удар“, коментира премиерът.
"Ще дойде време за анализ как това ще се отрази на ситуацията в нашия регион. В наше време такива мащабни събития като днешното нападение на американските сили оказват влияние върху целия свят, затова ще реагираме и ще се подготвим за тази нова ситуация“, заявява Доналд Туск.
По негови думи, той знае за 11 граждани на Полша, които се намират във Венецуела. Те са заминали за Венецуела, въпреки многократните предупреждения на министъра на външните работи да не посещават тази страна във връзка с вътрешната ситуация и възможния конфликт, посочва премиерът.
"Полското дипломатическо представителство в Каракас засега е в безопасност. Нищо не се е случило във връзка с атаката, но ние, разбира се, ще следим ситуацията и ще информираме обществеността за всичко, веднага щом се случи нещо ново“, съобщава Доналд Туск.
