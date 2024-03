Тя го наричаше "библейски дявол": Забраниха на Доналд Тръмп да използва известна балада на предизборните си събития

© Наследството на Шинейд О'Конър помоли Доналд Тръмп да спре да използва нейната музика на политическите си митинги.



В центъра на конфликта бе най-известната песен на О'Конър - вечната балада Nothing Compares 2 U, която прозвуча на предизборно събитие на Тръмп в Мериленд, САЩ.



От наследството на певицата коментираха пред BBC News, че "без преувеличение може да се каже, че Шинейд би била отвратена, наранена и обидена" от използването на нейната музика.



Припомняме, че ирландската изпълнителка и активист почина през юли 2023 на 56-годишна възраст.



Г-н Тръмп се кандидатира за кандидат за президент на Републиканската партия преди изборите в САЩ през ноември.



В съвместно изявление на наследството на О'Конър и нейния дългогодишен лейбъл Chrysalis Records се казва:



"Добре е известно, че през целия си живот Шинейд О'Конър е живяла според железен морален кодекс, дефиниран от честност, доброта, справедливост и благоприличие към своите събратя същества.



Затова с възмущение научихме, че Доналд Тръмп е използвал емблематично нейно изпълнение на Nothing Compares 2 U на свои политически митинги.



Без преувеличение може да се каже, че Синеад би била отвратена, наранена и обидена работата й да бъде представена погрешно по този начин от някой, когото тя самата наричаше "библейски дявол“.



Като пазители на нейното наследство искаме Доналд Тръмп и неговите сътрудници незабавно да спрат употребата на нейната музика", завършва изявлението.



The Guardian съобщи, че и други песни са били използвани същия ден, преди Тръмп да излезе на сцената на 24 февруари. Някои от песните са Dancing Queen на Абба, Ring of Fire на Джони Кеш и Suspicious Minds на Елвис Пресли.



Други изпълнители, които помолиха г-н Тръмп и екипа му да спрат да използват музиката им, включват The Rolling Stones, Джони Мар от The Smiths, Адел, Стивън Тайлър от Aerosmith, Риана, Нийл Йънг и Linkin Park.



Шинейд печели международна известност след като песента ѝ Nothing Compares 2 U става сингъл номер едно в класацията на Billboard Music Awards през 1990 г. Песента е написана и композирана от Принс. Албумът I Do Not Want What I Haven't Got, от който е сингълът, печели "Грами“ в категорията алтернативна музика.