Тя ще наследи Ким Чен Ун?
Автор: Николина Александрова 10:22Коментари (0)70
Севернокорейският лидер Ким Чен Ун изглежда е утвърдил статута на дъщеря си Ким Чжу Ае като вероятен свой наследник, след като тя го придружи по време на посещението му в Китай, заявяват южнокорейски депутати, позовавайки се на разузнавателната агенция на страната, предава Reuters.

Ким Чжу Ае остана в севернокорейското посолство и избягваше публичното внимание по време на посещението в Пекин, но самото й присъствие на пътуването в чужбина с баща й е "достатъчно, за да се изгради наратив“ за вероятния наследник на режима, заявява Ли Сонг-квун, депутат от парламентарната комисия по разузнаване на Южна Корея.

"Беше предложено статутът на Ким Чжу Ае като вероятен наследник да бъде утвърден, като я показват от време на време, като й позволяват да натрупа опит в чужбина, но без да се появява на публични събития“, коментира Парк Сун-вон, друг депутат от комисията.

Освен това севернокорейски служители са били забелязани да заличават следи, за да не разкрият биологична информация за Ким и дъщеря му по време на пътуването в Китай. Това включваше използването на специален самолет за транспортиране на отпадъци и престоя на двамата в севернокорейското посолство, съобщава южнокорейската разузнавателна агенция на депутатите.

По-рано този месец Ким направи безпрецедентно пътуване до Пекин за мащабно многостранно събрание, където наблюдаваше военен парад рамо до рамо с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.



