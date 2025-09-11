ЗАРЕЖДАНЕ...
Тя ще наследи Ким Чен Ун?
Ким Чжу Ае остана в севернокорейското посолство и избягваше публичното внимание по време на посещението в Пекин, но самото й присъствие на пътуването в чужбина с баща й е "достатъчно, за да се изгради наратив“ за вероятния наследник на режима, заявява Ли Сонг-квун, депутат от парламентарната комисия по разузнаване на Южна Корея.
"Беше предложено статутът на Ким Чжу Ае като вероятен наследник да бъде утвърден, като я показват от време на време, като й позволяват да натрупа опит в чужбина, но без да се появява на публични събития“, коментира Парк Сун-вон, друг депутат от комисията.
Освен това севернокорейски служители са били забелязани да заличават следи, за да не разкрият биологична информация за Ким и дъщеря му по време на пътуването в Китай. Това включваше използването на специален самолет за транспортиране на отпадъци и престоя на двамата в севернокорейското посолство, съобщава южнокорейската разузнавателна агенция на депутатите.
По-рано този месец Ким направи безпрецедентно пътуване до Пекин за мащабно многостранно събрание, където наблюдаваше военен парад рамо до рамо с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.
