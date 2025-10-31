The Times of Israel.
Военни представители са уведомили семействата им за развитието на събитията, след като съдебните експерти са приключили с идентификацията.
Барух е бил отвлечен от ХАМАС от кибуц Беери по време на нападението. Според военните, той е бил убит по време на неуспешна мисия на израелските отбранителни сили за спасяване на заложници през декември 2023 г.
От израелските отбранителни сили заявиха, че "окончателни заключения“ относно обстоятелствата около смъртта им ще бъдат направени след приключване на експертизите в съдебномедицинския институт "Абу Кабир“ в Тел Авив.
Купър е отвлечен от ХАМАС от дома си в кибуца Нир Оз на 7 октомври 2023 г. и според оценката на израелските въоръжени сили е бил убит в плен през февруари 2024 г. Израелските въоръжени сили потвърдиха смъртта му през юни 2024 г.
Това бе първият случай за девет дни, в който ХАМАС предаде телата на загинали заложници. Израел заяви, че групировката бави изпълнението на изискването да върне всички пленници, както е договорено в примирието, влязло в сила на 10 октомври. Останките на 11 загинали заложници все още се държат в Газа.
Тялото на заложник с българско гражданство е било предадено от ХАМАС на израелските власти
©
Още по темата
/
Посланикът на Израел в България: Първата стъпка към траен мир в Близкия изток е нарушена от "Хамас"
18.10
Да видиш сина си след 2 години в плен на ХАМАС: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
13.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ураганът "Мелиса" взе най-малко 34 жертви
14:38 / 30.10.2025
Гръцки депутат за българите в Кавала: Нагли туристи и професионал...
13:42 / 30.10.2025
Емблематичен за бургазлии в производството на спортни стоки гиган...
11:20 / 30.10.2025
Арестуваха още петима за обира на Лувъра
09:56 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.