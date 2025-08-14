Новини
Учени: Нито една държава не е застрахована от изменението на климата
Автор: Елиза Дечева 10:38
©
Учени казаха, че нито една "държава не е застрахована от изменението на климата". Коментарите им са на фона на едно от най-горещите лета в историята. 

Норвегия, Швеция и Финландия имаха исторически хладен климат, но бяха засегнати от високи температури, включително рекорден период от 22 дни над 30°C във Финландия. Швеция преживя 10 поредни дни с "тропически нощи“, когато температурите не падаха под 20°C, пише Guardian.

Турция постави нови рекорди за високи температури, като дори на сянка термометрите отчитаха 50 градуса. 

"Глобалното затопляне, причинено от изгарянето на изкопаеми горива, е направило горещата вълна поне 10 пъти по-вероятна и с 2°C по-гореща", казаха още учените.

Горските пожари в Испания са "ясно предупреждение“ за климатична криза. 

Голяма част от северното полукълбо преживя горещи вълни през последните седмици. Това включва Обединеното кралство, Испания, Гърция, България и Хърватия, където разрушенията от горски пожари са огромни, както и САЩ, Япония и Южна Корея.



