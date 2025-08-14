ЗАРЕЖДАНЕ...
|Учени: Нито една държава не е застрахована от изменението на климата
Норвегия, Швеция и Финландия имаха исторически хладен климат, но бяха засегнати от високи температури, включително рекорден период от 22 дни над 30°C във Финландия. Швеция преживя 10 поредни дни с "тропически нощи“, когато температурите не падаха под 20°C, пише Guardian.
Турция постави нови рекорди за високи температури, като дори на сянка термометрите отчитаха 50 градуса.
"Глобалното затопляне, причинено от изгарянето на изкопаеми горива, е направило горещата вълна поне 10 пъти по-вероятна и с 2°C по-гореща", казаха още учените.
Горските пожари в Испания са "ясно предупреждение“ за климатична криза.
Голяма част от северното полукълбо преживя горещи вълни през последните седмици. Това включва Обединеното кралство, Испания, Гърция, България и Хърватия, където разрушенията от горски пожари са огромни, както и САЩ, Япония и Южна Корея.
