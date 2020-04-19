Ó÷åíè îò ÑÀÙ: Ïèêúò â Áúëãàðèÿ âå÷å å ïðåìèíàë

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Ïðîåêòúò, ôèíàíñèðàí îò ôîíäàöèÿòà íà Áèë è Ìåëèíäà Ãåéòñ, àíàëèçèðà àêòóàëíèòå äàííè è õîäà íà åïèäåìèÿòà è ïðåäâèä âçåòèòå ìåðêè ïîñî÷âà êàê ùå ïðîäúëæè ðàçâèòèåòî íà "êðèâàòà".
Êúì äíåøíà äàòà èçñëåäîâàòåëèòå èç÷èñëÿâàò, ÷å ïèêúò ó íàñ å ïðåìèíàë - òîé å áèë íà 3 àïðèë. Èíñòèòóòúò èç÷èñëÿâà îùå, ÷å îáùèÿò áðîé íà ïî÷èíàëèòå îò COVID-19 ó íàñ ùå å 47 äóøè. Êúì äíåøíà äàòà áðîÿò íà æåðòâèòå å 42.
Ïðîãíîçàòà âàæè, àêî ñå ñïàçâàò ïðèåòèòå â ñòðàíàòà îãðàíè÷åíèÿ âúâ âðúçêà ñ åïèäåìèÿòà. Òÿ òúðïè ïðîìåíè â çàâèñèìîñò îò ïîñòúïâàùèòå íîâè äàííè. Äîïðåäè äíè ïðîãíîçèðàíèÿò áðîé æåðòâè áå íàä 300, ñëåä òîâà íàìàëÿ äî 66, à ïèêúò ñå î÷àêâàøå ìåæäó 18 è 25 àïðèë.
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16:14 / 19.04.2020
ÌÂÐ: Âåðîÿòíî ùå èìà õîðà, êîèòî íÿìà äà áúäàò ïóñíàòè â Ñîôèÿ
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11:51 / 17.04.2020
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