Ó÷åíè îò ÑÀÙ: Ïèêúò â Áúëãàðèÿ âå÷å å ïðåìèíàë

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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 20:20 / 19.04.2020Êîìåíòàðè (54)285
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Àìåðèêàíñêèÿò Èíñòèòóò çà çäðàâíè ïîêàçàòåëè è îöåíêè (Institute for Health Metrics and Evaluation), êîéòî ñëåäè è ïðîãíîçèðà ðàçâèòèåòî íà ïàíäåìèÿòà âúâ âñÿêà îòäåëíà äúðæàâà, àêòóàëèçèðà â áëàãîïðèÿòíà ïîñîêà ïðîãíîçàòà ñè çà Áúëãàðèÿ.

Ïðîåêòúò, ôèíàíñèðàí îò ôîíäàöèÿòà íà Áèë è Ìåëèíäà Ãåéòñ, àíàëèçèðà àêòóàëíèòå äàííè è õîäà íà åïèäåìèÿòà è ïðåäâèä âçåòèòå ìåðêè ïîñî÷âà êàê ùå ïðîäúëæè ðàçâèòèåòî íà "êðèâàòà".

Êúì äíåøíà äàòà èçñëåäîâàòåëèòå èç÷èñëÿâàò, ÷å ïèêúò ó íàñ å ïðåìèíàë - òîé å áèë íà 3 àïðèë. Èíñòèòóòúò èç÷èñëÿâà îùå, ÷å îáùèÿò áðîé íà ïî÷èíàëèòå îò COVID-19 ó íàñ ùå å 47 äóøè. Êúì äíåøíà äàòà áðîÿò íà æåðòâèòå å 42. 

Ïðîãíîçàòà âàæè, àêî ñå ñïàçâàò ïðèåòèòå â ñòðàíàòà îãðàíè÷åíèÿ âúâ âðúçêà ñ åïèäåìèÿòà. Òÿ òúðïè ïðîìåíè â çàâèñèìîñò îò ïîñòúïâàùèòå íîâè äàííè. Äîïðåäè äíè ïðîãíîçèðàíèÿò áðîé æåðòâè áå íàä 300, ñëåä òîâà íàìàëÿ äî 66, à ïèêúò ñå î÷àêâàøå ìåæäó 18 è 25 àïðèë.



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ààààó :) ó÷åíèòå îò ÑÀÙ òîëêîâà ñêó÷àÿò :) ÷å ñå çàíèìàâàò ñ Áúëãàðèÿ
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Äîáðå ÷å ñà òå.....÷å äà íè êàæàòðŸ˜†
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Áà àç ñè ìèñëåõ ÷å å â õðàíàòà. Ïúê òå êàçàõà, ÷å å ïî âúçäóõà. :D
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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