Учени посочиха нова дата за края на ковид пандемията

© Коронавирусът продължава да се разпространява бързо по цялата планета и да предизвиква нови инфекции и смъртни случаи. Британски експерти съобщиха напълно нови прогнози за пандемията и за това колко дълго ще продължи.



Новината, която не зарадва никого, беше съобщена от служителите на SCIentific Advisory Group for Emergencies, SAGE. Те са убедени, че пандемията няма да приключи по-рано от 2026 година, съобщава Welcome to GOV.UK.



В същото време експертите подчертават, че ако се увеличи процентът на ваксиниране, болестта ще може да бъде овладяна много по-бързо. Пример за това е стабилизирането на епидемиологичната обстановка във Великобритания, след като голяма част от населението е било ваксинирано.



В дадения случай се казва, че все още има случаи на инфекции и техният брой се увеличава, но броят на хоспитализациите и смъртните случаи значително е намалял. Все пак това не е достатъчно, за да бъде напълно победен вирусът.



COVID-19 продължава да представлява сериозна заплаха за здравната система, поради което е необходимо ситуацията да се следи отблизо, да се контролира степента на ваксиниране и да се наблюдават допълнителни данни през следващите 5 години.



Учените са обезпокоени и от новия щам на коронавируса "Омикрон". Те предполагат, че появата на вируса може да предизвика нови вълни от разпространение на коронавирус в някои страни. Смята се, че вирусът Omicron е по-заразен от другите видове вируси и следователно може да представлява сериозна заплаха.