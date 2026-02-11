зловещата стрелба в гимназия Tumbler Ridge в Британска Колумбия.
Дариан споделя, че малко след като е пристигнал в класната стая в 13:30 ч. местно време, в коридорите е зазвучала аларма с инструкции да се затворят вратите поради блокиране на сградата.
Той разказва, че вратите са били затворени за известно време, когато той и съучениците му са разбрали, че нещо не е наред.
Той каза, че е получавал снимки на телефона си от мястото на събитието.
"Взехме масите и се барикадирахме зад вратите“ за повече от два часа, посочва той, докато не пристигна полицията, за да ги изведе от училището.
Веднъж извън училището, той се срещна с майка си в общинския център, намиращ се на няколкостотин метра оттам.
Ученик от гимназията в Канада разказва как са се барикадирали по време на стрелбата
