Удържат от България 215 млн. евро от второто плащане по ПВУ
Страната ни ще получи 439 милиона евро.
Удържането на част от плащането е във връзка с неизпълнение на ключовия етап за реформиране на Антикорупционната комисия, поясниха от Комисията.
България разполага с шест месеца, за да изпълни ключовия етап. Комисията ще продължи да поддържа активен диалог с властите в София за осигуряване на необходимата подкрепа.
Емблематичен за бургазлии в производството на спортни стоки гигант бележи рекордни приходи и печалби
30.10
Петролът поскъпва
14.10
Квото Такоа
преди 22 мин.
Нищо няма да стане, защото ако питате управляващите в България корупция няма. Така че ще пием една студена вода за тези милиони....които ако дойдат в България така или иначе пак ще бъдат откраднати, а за обществото ще има едно голямо НИЩО!
