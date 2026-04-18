Украйна е готова да сложи край на войната чрез политически преговори и директна среща между президентите Володимир Зеленски и Владимир Путин в Истанбул. Това обяви украинският външен министър Андрий Сибига, подчертавайки, че Киев търси дипломатическо решение на конфликта.

Дипломатическа офанзива в Турция

В ексклузивно интервю за Анадолската агенция Сибига потвърди, че украинският държавен глава има готовност да пристигне в Турция за разговори с руския си колега, информира Plovdiv24.bg. В евентуалната среща се очаква да се включат като посредници турският президент Реджеп Тайип Ердоган и евентуално американският президент Доналд Тръмп.

Червените линии на Киев

Въпреки желанието за мир, Украйна остава категорична по отношение на държавните си граници. "Никога няма да приемем никаква формула или инициатива за сметка на нашата териториална цялост и суверенитет“, заяви външният министър. Той подчерта, че страната е ангажирана с ускоряване на мирните усилия, за да се прекратят страданията на народа, но без териториални компромиси.

Условия за прекратяване на огъня

Украинската страна декларира готовност за безусловно прекратяване на огъня и разполага с реалистични предложения за бъдещия процес. Сибига обаче беше ясен, че изискването на Москва за изтегляне на украинските войски от Донбас остава напълно неприемливо и невъзможно. Според него процесът трябва да се развива изцяло чрез дипломатически средства, като се запази достойнството и целостта на държавата.