ВСУ публикуваха видео как украинско подразделение на отделната бригада за безпилотни системи К-2, залавя в плен руски боец по това направление. По-късно се оказва, че войникът има български паспорт.
Според командира на 115-та рота от отделната механизирана бригада с позивна ''Док'', българският гражданин е забелязан по време на бойно дежурство, когато на една от позициите е съобщено за движение в десанта.
''На първи февруари наземен роботизиран комплекс на бригада К-2 успешно изведе руски военнослужещ, взет в плен от бойците на 115 отделна механизирана бригада'', съобщава ВСУ във видеото.
Заловеният българин е бил завързан за НРК(наземен роботизиран комплекс), за да не избяга. По пътя към евакуацията вражески ударен дрон се опитал да унищожи НРК, но пленникът е бил доставен невредим до крайната точка.
"На връщане вражеският FPV атакува нашия НРК. Руският боец остана жив, Пристигнахме до точката на разтоварване на пленника, където го предадохме на спомагателните сили на 115-та бригада“, заяви операторът на НРК на бригада К-2.
Украински военни заловиха българин, сражавал се за Русия
