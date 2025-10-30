Sky News.
Червеният кръст заяви, че според първоначалните данни бурята е "бедствие с безпрецедентни размери".
"Мелиса" досега е опустошила Ямайка, Хаити, Доминиканската република и Куба.
Осем от жертвите досега са в Ямайка, една в Доминиканската република и 25 в Хаити.
Разрушителни кадри от въздуха показват градове, унищожени от бурята, която достигна Ямайка във вторник като ураган от 5-та категория с ветрове до 185 мили в час.
Един от най-силните атлантически урагани в историята, той отслабна, когато достигна Куба в сряда сутринта, но все пак донесе опустошение – срутени къщи и блокирани пътища.
Властите съобщиха, че около 735 000 души остават в убежища.
В Ямайка премиерът Андрю Холнес пътува до Сейнт Елизабет, където бяха отчетени първите смъртни случаи, за да инспектира последиците от бурята.
Над 25 000 души бяха настанени в убежища в сряда, като 77% от острова остана без електроенергия.
