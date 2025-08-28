Новини
Урсула фон дер Лайен идва в България?
Автор: ИА Фокус 13:15
©
От утре (петък) председателят на Европейската комисия Урула фон дер Лайен ще направи обиколка в страните на източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния. Това съобщават от пресцентъра на ЕК.

Урсула фон дер Лайен ще пристигне в България в неделя (31 август), където ще се срещне с министър-председателя Росен Желязков. Двамата ще посетят водещото държавно предприятие във военната промишленост и най-голям обект за производство на боеприпаси в страната.

Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус. Тя ще обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители.

Програмата на посещението включва още:

Утре, 29 август, председателят Фон дер Лайен ще пристигне в Рига, където ще се срещне с министър-председателя на Латвия Евика Силиня. Те ще посетят съоръжение за производство на безпилотни летателни апарати, което е получило подкрепа от ЕС чрез механизма NextGenerationEU.

По-късно през деня председателят ще бъде в Хелзинки. Тя ще се срещне с министър-председателя на Финландия Петери Орпо. Те ще бъдат информирани за ответните действия на Европа спрямо сенчестия флот на Русия и заплахите от военни действия по морското дъно, насочени срещу критична подводна инфраструктура като комуникационни и електрически кабели и енергийни тръбопроводи. Председателят ще участва в работна вечеря, организирана от президента на Финландия Александър Стуб.

В събота, 30 август, тя ще бъде в Естония, където ще се срещне с министър-председателя Кристен Михал. Ще има срещи с естонските отбранителни сили и НАТО.

В неделя, 31 август, Урсула фон дер Лайен се срещне в Полша с министър-председателя Доналд Туск. Те ще пътуват до границата с Беларус, за да се запознаят с операциите за наблюдение и опазване на източните граници.

В понеделник, 1 септември, Урсула Фон дер Лайен ще пътува до Вилнюс. Тя ще се срещне с президента на Литва Гитанас Науседа. Те ще посетят и границата с Беларус, за да проследят подготовката срещу хибридите и конвенционалните заплахи.

Следобед председателят ще пътува до Румъния, където ще се срещне с президента Никушор Дан и министър-председателя Илие Боложан. Те ще пътуват до границата с Украйна. Председателят Фон дер Лайен ще обсъди сътрудничеството между ЕС и НАТО, както и предотвратяването, откриването, отбраната и възпирането на морски и хибридни заплахи.








