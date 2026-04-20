Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за изборните резултати у нас на вчерашните избори чрез пост в X.
"България е горд член на европейското семейство и играе важна роля в преследването на нашите общи цели. Нямам търпение да работим заедно за просперитета и сигурността на Българя и Европа", написа тя.
Все още се очакват окончателните резултати от вота на 19 април, като по-всичко изглежда ЦИК ще ги оповести до края на днешния ден.
