Ужас на Филипините!
Автор: Николина Александрова 09:26
Филипините евакуираха стотици хиляди хора и потвърдиха най-малко три смъртни случая в петък, когато силна тропическа буря връхлетя страната, все още изпитваща последиците от супер тайфуна Рагаса, предава Barrons.

Служители на гражданската защита в южния район Бикол на Лусон съобщават, че трима души са загинали, след като стени са се срутили и дървета са били изкоренени от силната тропическа буря "Буалой", която се движи на запад-северозапад с постоянна скорост от 110 километра в час.



