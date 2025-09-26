Ужас на Филипините!

© Филипините евакуираха стотици хиляди хора и потвърдиха най-малко три смъртни случая в петък, когато силна тропическа буря връхлетя страната, все още изпитваща последиците от супер тайфуна Рагаса, предава Barrons.



Служители на гражданската защита в южния район Бикол на Лусон съобщават, че трима души са загинали, след като стени са се срутили и дървета са били изкоренени от силната тропическа буря "Буалой", която се движи на запад-северозапад с постоянна скорост от 110 километра в час.