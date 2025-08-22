Ужас в Гърция: Палестинец изнасили 14-годишно момиче с умствена изостаналост

© Полицията в Солун арестува 43-годишен палестинец, обвинен в изнасилване на 14-годишно момиче с умствена изостаналост. Според показанията на непълнолетната и майка й, деянията са извършени пред църква в района на Пейзаново миналия вторник, предаде Πρώτο Θέμα.



След издирване полицейски служители са открили предполагаемия извършител вчера следобед и са го отвели в поддирекция за защита на непълнолетните в Солун. Срещу него е образувано дело за изнасилване, малтретиране на недееспособно лице с цел оказване на съпротива при сексуален акт и сексуален акт със или пред непълнолетни.



43-годишният мъж е арестуван и ще бъде отведен на компетентния прокурор.