ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ужас в Гърция: Палестинец изнасили 14-годишно момиче с умствена изостаналост
След издирване полицейски служители са открили предполагаемия извършител вчера следобед и са го отвели в поддирекция за защита на непълнолетните в Солун. Срещу него е образувано дело за изнасилване, малтретиране на недееспособно лице с цел оказване на съпротива при сексуален акт и сексуален акт със или пред непълнолетни.
43-годишният мъж е арестуван и ще бъде отведен на компетентния прокурор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 432
|предишна страница [ 1/72 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
ЕС и САЩ с общо изявление: Договориха се за взаимноизгодна транса...
15:11 / 21.08.2025
Световен хранителен гигант внедрява нова техника, щадяща природат...
14:30 / 21.08.2025
БГ синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
10:52 / 21.08.2025
Проф. Чуков: Руският върви отдолу и не постигна нищо, докато Тръм...
10:11 / 21.08.2025
Израел започна офанзива срещу Газа
08:46 / 21.08.2025
Кофеинът стеснява кръвоносните съдове и предизвиква главоболие?
16:27 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета