Според няколко полицейски източника, млад мъж е извадил нож и е намушкал трите жени на различни станции по тази линия, която се движи между Баньоле (Сен Сен Дени) и Левалоа-Пере (О дьо Сен), съобщава Parisien.
Според френски медии, нападенията са се случили между 16:15 и 16:45 часа местно времена станциите Arts-et-Métiers, République и Opera.
Ранените жени са получили леки наранявания и са били прегледани от службите за спешна помощ. Френските власти потвърдиха, че е задържан 25-годишен мъж, заподозрян за атаките.
Разследването продължава и се очаква повече информация за нападенията в близките часове. Възможността за тероризъм е изключена, а полицията предполага, че е нападенията са дело на психически нестабилен човек.
Ужас в парижкото метро: Три жени са ранени при нападение с нож
