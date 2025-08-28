© виж галерията Появи се ужасяващо видео на стрелеца от Минеаполис, който показва чертеж на църквата. След това вади нож и го забива в центъра на скицата.



"Фокус" припомня, че по-рано се появиха и други стряскащи откъси от неговия манифест, в който изразява крайни възгледи.



Вчера 23-годишният Робин Уестман уби две деца на 8 и 10 годинки и рани 17 други при нападение в католическо училище в Минеаполис.



Дневникът му съдържа и редица други страховити рисунки и надписи на руски, с които е искал, най-вероятно, да покаже как се чувства и какво мисли. Съдържанието на манифеста включва проруски, протранссексуални, прокомунистически, антитръмпски, антихристиянски, антисемитски и антииндийски послания.



Властите съобщиха, че в дома му е бил намерен и голям арсенал от оръжия, обозначени с надписи.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.