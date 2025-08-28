ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ужасяващо видео на стрелеца от Минеаполис: Дяволски рисунки и зловещи надписи
"Фокус" припомня, че по-рано се появиха и други стряскащи откъси от неговия манифест, в който изразява крайни възгледи.
Вчера 23-годишният Робин Уестман уби две деца на 8 и 10 годинки и рани 17 други при нападение в католическо училище в Минеаполис.
Дневникът му съдържа и редица други страховити рисунки и надписи на руски, с които е искал, най-вероятно, да покаже как се чувства и какво мисли. Съдържанието на манифеста включва проруски, протранссексуални, прокомунистически, антитръмпски, антихристиянски, антисемитски и антииндийски послания.
Властите съобщиха, че в дома му е бил намерен и голям арсенал от оръжия, обозначени с надписи.
Още новини от Международни новини:
Урсула фон дер Лайен идва в България?
13:15 / 28.08.2025
Стрелецът от Минеаполис е имал манифест на кирилица с изрази "хар...
11:04 / 28.08.2025
В Италия може да си купите малка градска къща за около 150 000 ев...
10:40 / 28.08.2025
Две деца са убити при стрелбата в католическо училище в Минеаполи...
20:14 / 27.08.2025
Вървим ли към отлагане на забраната за продажба на коли с двигате...
14:19 / 27.08.2025
Опасно вещество, причиняващо рак и увреждания на черния дроб, е о...
13:32 / 27.08.2025
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
