Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ужасяващо видео на стрелеца от Минеаполис: Дяволски рисунки и зловещи надписи
Автор: Елиза Дечева 15:18Коментари (0)41
©
виж галерията
Появи се ужасяващо видео на стрелеца от Минеаполис, който показва чертеж на църквата. След това вади нож и го забива в центъра на скицата. 

"Фокус" припомня, че по-рано се появиха и други стряскащи откъси от неговия манифест, в който изразява крайни възгледи. 

Вчера 23-годишният Робин Уестман уби две деца на 8 и 10 годинки и рани 17 други при нападение в католическо училище в Минеаполис. 

Дневникът му съдържа и редица други страховити рисунки и надписи на руски, с които е искал, най-вероятно, да покаже как се чувства и какво мисли. Съдържанието на манифеста включва проруски, протранссексуални, прокомунистически, антитръмпски, антихристиянски, антисемитски и антииндийски послания. 

Властите съобщиха, че в дома му е бил намерен и голям арсенал от оръжия, обозначени с надписи.




Още по темата: общо новини по темата: 1
28.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Урсула фон дер Лайен идва в България?
13:15 / 28.08.2025
Стрелецът от Минеаполис е имал манифест на кирилица с изрази "хар...
11:04 / 28.08.2025
В Италия може да си купите малка градска къща за около 150 000 ев...
10:40 / 28.08.2025
Две деца са убити при стрелбата в католическо училище в Минеаполи...
20:14 / 27.08.2025
Вървим ли към отлагане на забраната за продажба на коли с двигате...
14:19 / 27.08.2025
Опасно вещество, причиняващо рак и увреждания на черния дроб, е о...
13:32 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Община Бургас ще продава земята под РУМ "Велека", завиши цената с близо половин милион лева
10:50 / 26.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
В кръвта и урината на полицейския син от Несебър са открити следи от марихуана
15:20 / 26.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Изграждане на Национална детска болница в София
Зелен преход
Стрелба в католическо училище в Минеаполис, има много жертви и ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: