Ахмед Доган.
''Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че в рамките на пленарната седмица, ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет. Повод за това е подаден сигнал, който, по мое убеждение, цели да постави под съмнение името ми, репутацията ми и доверието, което през годините съм получил както от гражданите, така и от институциите'', написа той.
Кючук заяви, че ще съдейства напълно на всички компетентни органи за изясняване на фактите и увери:
"Нямам какво да крия! Истината винаги е била моето най-силно оръжие и аз имам най-голям интерес тя да бъде установена ясно, открито и без интерпретации.
Не се крия зад имунитет. Имунитетът в ЕП не е лична привилегия на евродепутата. Той е гаранция за независимостта на институцията, която позволява на евродепутатите да изпълняват мандата си свободно и се разглежда по установена процедура".
В ЕП е постъпило искане за сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючук
Още от категорията
