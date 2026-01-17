Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В столицата на Дания, Копенхаген, бе организиран простест срещу плановете на американския президент Доналда Трампа да поеме контрол над Гренландия, която е датската автономна територия, съобщава The Guardian.

Протестиращите са се събрали пред кметството в Копенхаген, планиран е и поход до американското посолство. По-късно през деня се очаква да започнат протести в Гренландия и други части на Дания.

"Демонстрираме против американските изявления и амбицията да бъде анектирана Гренландия. Искаме уважение към Дания и правото на самоопределение на Гренландия", обяви Асоциацията на инуитите (група ескимоски народи).

В Гренландия ще се проведат демонстрации в градовете Нук, Азият, Какорток и Илулисат в 13 часа  местно време (17 часа по централновропейско време).