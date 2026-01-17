The Guardian.
Протестиращите са се събрали пред кметството в Копенхаген, планиран е и поход до американското посолство. По-късно през деня се очаква да започнат протести в Гренландия и други части на Дания.
"Демонстрираме против американските изявления и амбицията да бъде анектирана Гренландия. Искаме уважение към Дания и правото на самоопределение на Гренландия", обяви Асоциацията на инуитите (група ескимоски народи).
В Гренландия ще се проведат демонстрации в градовете Нук, Азият, Какорток и Илулисат в 13 часа местно време (17 часа по централновропейско време).
В Копенхаген се провеждат протести срещу плановете на Тръмп да превземе Гренландия
©
Още по темата
/
Дания и Гренландия с послание към Тръмп: Границите не трябва да се променят със сила, народите не се купуват
13.01
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
Още от категорията
/
Българка, участвала в мащабна престъпна схема за милиони, отново кандидатства за социални помощи
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голям срив в социалната мрежа X
20:22 / 16.01.2026
Старт на нов модел за военна служба, изпратиха първите 5000 повик...
20:40 / 16.01.2026
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на ...
14:39 / 16.01.2026
Мачадо се срещна с Тръмп, даде му Нобелова си награда за мир
10:18 / 16.01.2026
Иран отвори въздушното си пространство
21:08 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.