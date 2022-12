В Кремъл готвят уволнения на отговорните за външната политика

© В администрацията на държавния глава на Руската федерация се предвижда сериозна кадрова ротация – редица високопоставени служители, отговарящи за външната политика, ще бъдат освободени от постовете си, съобщава изданието The Insider, като уточнява, че "в сегашните условия работата на мнозина в Кремъл се счита за неефективна“.



"Съветникът на Путин Юрий Ушаков, който ръководи цялата външна политика, ръководителят на президентската служба за междурегионални и културни връзки с чужбина Игор Маслов, отговарящият за региона на Закавказието Валери Федоров и Филип Иличев, отговарящ за Африка и Израел, са сред кандидатите за освобождаване. Дейността им през последните години е съпътствана от унизителни провали“, отбелязва изданието.



В миналото Ушаков се считаше за важен човек в Кремъл. Той отговаряше за назначенията в руското външно министерство и точно поради тази причина Сергей Лавров не го харесва. Първият аргумент в очакваното му уволнение е, че той вече е на 75 години, което е с 5 години повече от законовата възраст за чиновник в Русия. На това обаче досега не е обръщано внимание, пише The Insider.



В края на 2021 г. именно Ушаков се занимаваше с "гаранциите за сигурност“ за Русия, които тя поиска от НАТО и ЕС, след това – с преговорите между Киев и Москва. И двете задачи бяха неуспешни. The Insider пише, че "последната капка" по въпроса за Ушаков може да бъде срещата на върха на Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКБ) в Ереван, след която арменският премиер Никол Пашинян отказа да подпише заключителната декларация. Очаква се заедно с Ушаков да се оттегли и целият му екип.



През последните години Филип Иличев се занимава с установяване на контакти между Руската федерация и Африка. Тук също има редица провали – като ареста на "приятеля на Кремъл“, президентът на ЮАР Джейкъб Зума. Сега страната се ръководи от Матамела Сирил Рамафоса, който се фокусира повече върху Китай. Резултатите от действията в Израел също бяха слаби, където по-голямата част от населението подкрепя Украйна.



The Insider не знае каква точно може да е точната причина за уволнението на Иличев, но предполага, че като причина може да бъдат посочени провалите в опитите украинските храни да бъдат изтласкани от африканския пазар.



Смята се, че Игор Маслов не се справя със задачите около Организацията на независимите държави (ОНД) - след началото на войната в Украйна, повечето от "пропагандните проекти“ на Руската федерация в тези страни бяха прекратени. Следователно работата на този служител вече е ограничена само до Абхазия и Южна Осетия, които са откъснати от Грузия. За грешка на Маслов се счита и фактът, че Мая Санду спечели президентските избори в Молдова.



Отговарящият за Закавказието Валерий Максимов е заместник на Маслов. През последните години пенсионираният полковник от ФСБ Максимов ръководи голям екип от прокремълски агенти на влияние в Южен Кавказ, но с началото на войната в Украйна мрежата се разпадна и някои "приятели на Кремъл“ отказаха да сътрудничат.