В Лоднон цените в хотелите станаха космически заради погребението на Елизабет II

© Резервациите за настаняване в Лондон са се увеличили, тъй като хора от целия свят и Великобритания правят планове да отидат в столицата за погребението на кралицата, като някои хотели очевидно са повишили цените си с повече от 300%, съобщава Guardian. Хотели, вариращи от бюджетни до висок клас, отчитат увеличение на обичайния трафик, като търсенето на места за нощувки е най-високо от Олимпийските игри през 2012 г. насам. На фона на голямото търсене от страна на отделни опечалени, желаещи да отдадат почитта си, или от чуждестранни делегации, опитващи се да осигурят групова резервация, някои хотели са повишили значително цените си.



Какви са цените?



Очаква се няколкостотин хиляди души да пътуват до столицата на Великобритания, за да отдадат почит на Елизабет II, докато тя остане четири дни в Лондон преди погребението си на 19-ти.



В понеделник, стая за давама в луксозния хотел ME London on the Strand струва общо 5028 паунда за двете нощувки, когато е погребението (неделя, 18 и понеделник, 19 септември). Стая, резервирана за седмица по-късно (неделя 25 и понеделник 26 септември) ще струва 1148 паунда.



Имаше и големи разлики в цените в бюджетната верига Travelodge. Например, две нощувки за същите дати в хотела London Central Elephant and Castle бяха на цена "от 439,98 паунда“. Посочената цена за 25-26 септември е "159,98 паунда“.



Междувременно анализ на информационната агенция PA установи, че цените на хотелите са били до четири пъти по-високи в неделя вечерта преди погребението в сравнение със седмица по-късно. В него се казва, че най-евтината стая в Park Plaza County Hall London – един от най-близките хотели до Уестминстърското абатство – в неделя вечер ще струва 1299 паунда, в сравнение с 269 паунда седем дни по-късно.



Какво мисли индустрията?



Главният изпълнителен директор на индустриалния орган UKHospitality, Кейт Никълс, каза: "Чуваме от хотелски оператори в Лондон, че има скок в резервациите след съобщението миналия четвъртък за смъртта на Нейно Величество кралица Елизабет II.“



"Търсенето със сигурност ще остане високо чак до погребението следващия понеделник и е важно да се отбележи, че необходимостта от назначаване на допълнителен полицейски и друг персонал преди, по време и непосредствено след събитието ще допринесе за повече резервации за настаняване. "



Експерти по пътуванията казаха, че много луксозни лондонски хотели са затворили броя на наличните стаи за продажба по различни канали и са започнали със запитвания при поискване, което им позволява да таксуват за по-големи суми.