Правителството на САЩ регистрира нов домейн aliens.gov на фона на обещанията на американския президент Доналд Тръмп да оповести материали, свързани с извънземни и НЛО, предава defensescoop.

Към момента линкът към домейна пренасочва към празна страница без никакво съдържание. Все още не е ясно на какво точно е посветен новият уеб портал, тъй като думата aliens може да означава както извънземни, така и чужденци, живеещи в САЩ.

Според информация от бот в социалната мрежа Bluesky, който проследява федералните домейни, aliens.gov е бил регистриран в сряда от Изпълнителния офис на президента на САЩ.

Припомняме, че през февруари Тръмп заяви, че ще възложи на ръководителя на Пентагона да разкрие документи за извънземен живот и НЛО.

Преди това Тръмп обвини американския президент Барак Обама в разкриване на секретна информация след изявлението му за съществуването на извънземни.

По-рано беше съобщено, че в САЩ знаят за дейността на извънземните от 30-те години на миналия век, но властите крият фактите.