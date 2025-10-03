В Сърбия е обявено извънредно положение: Валежите от дъжд и сняг парализираха страната

© За южните и централните части на Сърбия е обявен червен код за опасно време поради обилни валежи - в по-ниските райони се очакват над 100 литра дъжд на квадратен метър, докато в най-високите планински области ще падне над половин метър сняг, предава сръбският Новости.



"Валежите могат да причинят значителни проблеми с трафика, локални внезапни наводнения, свлачища и скални срутвания, както и материални щети", предупредиха властите.



Снеговалежите парализираха почти цялата община Нова Варош. Според кмета на общината, над 80 процента от територията в момента е без електричество, а около 5000 до 6000 жители в селските райони нямат ток.