Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В Турция забраниха излъчването на популярен хит
Автор: Екип Burgas24.bg 17:33Коментари (0)153
©
Турски съд е блокирал хитова песен в интернет по искане на Министерството на семейството и социалните услуги, съобщи на сайта си телевизионният канал Илке ТВ, цитиран от БТА.

В аргументацията за искането си министерството е посочило, че песента "Съсипан" (Perperişan) на популярния турски изпълнител Мабел Матиз може да навреди на институцията на семейството, да повлияе негативно върху психическото развитие на децата и младежите, да наруши обществения ред и да предизвика възмущение в обществото.

Министерството се е позовало и на жалби на граждани, подадени чрез президентския комуникационен център (CİMER), който осигурява пряка връзка на гражданите с президентската институция, в които се твърди, че текстът на песента е "в противоречие с обичаите и традициите на турското семейство".

В резултат на искането на министерството съдът е постановил песента да бъде блокирана в цифрови платформи като YouTube, Spotify и Apple Music в съответствие със закон, отнасящ се до блокиране на интернет съдържание на основания, свързани с националната сигурност и обществения ред.

Решението на съда е било предадено на Турската агенция за информационни и комуникационни технологии (BTK) за изпълнение.

В изявление, публикувано в Екс, Матиз отговори, че текстовете му са били "умишлено погрешно интерпретирани". Той описа песента като метафорична любовна история.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
И Германия се включи в издирването на Ружа Игнатова, надяват се д...
17:34 / 20.09.2025
Русия отрече изтребители да са нарушили въздушното пространство н...
10:15 / 20.09.2025
Тръмп посреща Ердоган в Белия дом
09:01 / 20.09.2025
Фон дер Лайен: ЕС иска да забрани вноса на руски втечнен природен...
16:07 / 19.09.2025
Коща привиква лидерите на ЕС на спешна среща заради руските дроно...
13:39 / 19.09.2025
Германските прокурори повдигнаха обвинения срещу Ружа Игнатов
12:45 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
15:13 / 18.09.2025
На това място в Бургас може би ще изградят интелигентна пешеходна пътека
16:39 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Бургас иска още два имота от държавата за новите паркоместа по бул. "Мария Луиза"
12:15 / 19.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Ружа Игнатова попадна под ударите на прокуратурата
Войната в Украйна
Процедурата за избор на нов главен прокурор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: