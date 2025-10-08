ЗАРЕЖДАНЕ...
|В коя страна от ЕС се използват най-много пари в брой?
Въпреки това, за милиони европейци парите в брой остават синоним на свобода, анонимност и контрол върху личните им финанси.
10-те държави в Европа, които използват най-много пари в брой:
1) Малта
2) Словения
3) Австрия
4) Италия
5) Словакия
6) Испания
7) Хърватия
8) Португалия
9) Литва
10) Гърция
Според скорошно проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), 52% от транзакциите в еврозоната все още се извършват в брой, което показва, че физическите пари остават доминиращи въпреки дигиталния преход. Ако се вземе предвид стойността на транзакциите, тази цифра нараства до 39%, според данни на Euronews, цитирани от gazzetta.gr.
Парите в брой доминират на юг
В 14 от 20-те страни в еврозоната, парите в брой все още са най-разпространеният метод на плащане. Използването им варира от 22% в Холандия до 67% в Малта, като географското разпределение ясно показва разлика между Севера и Юга. В европейския Юг и Изток физическите пари остават дълбоко вкоренени в ежедневието:
Италия: 61% от транзакциите
Испания: 57%
Словения: 64%
За разлика от това, северноевропейските страни, като Финландия (27%), Люксембург (37%), Белгия (39%) и Франция (43%), са се обърнали към дигитални плащания, като използването на пари в брой е с тенденция да изчезне.
Паричните средства като "предпазна мрежа“ по време на криза
Въпреки европейските насоки за ограничаване на употребата им, парите в брой все още се считат за основно средство за оцеляване по време на криза. Дори самите европейски власти препоръчват гражданите да държат пари в брой у дома поне два дни, за да могат да покрият нуждите си в случай на прекъсване на банковата или електронната система.
Реалността показва, че въпреки технологичния прогрес и разпространението на дигиталните портфейли, хартиените пари все още имат място в джобовете на европейците.
