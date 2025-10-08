Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В коя страна от ЕС се използват най-много пари в брой?
Автор: Лора Димитрова 12:34Коментари (0)102
©
Ще изчезнат ли някога парите в брой? Банките и правителствата непрекъснато се стремят към изцяло дигитална икономика, насърчавайки безкасовите плащания в името на "прозрачността“ и борбата с прането на пари.

Въпреки това, за милиони европейци парите в брой остават синоним на свобода, анонимност и контрол върху личните им финанси.

10-те държави в Европа, които използват най-много пари в брой:

1) Малта

2) Словения

3) Австрия

4) Италия

5) Словакия

6) Испания

7) Хърватия

8) Португалия

9) Литва

10) Гърция

Според скорошно проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), 52% от транзакциите в еврозоната все още се извършват в брой, което показва, че физическите пари остават доминиращи въпреки дигиталния преход. Ако се вземе предвид стойността на транзакциите, тази цифра нараства до 39%, според данни на Euronews, цитирани от gazzetta.gr.

Парите в брой доминират на юг

В 14 от 20-те страни в еврозоната, парите в брой все още са най-разпространеният метод на плащане. Използването им варира от 22% в Холандия до 67% в Малта, като географското разпределение ясно показва разлика между Севера и Юга. В европейския Юг и Изток физическите пари остават дълбоко вкоренени в ежедневието:

Италия: 61% от транзакциите

Испания: 57%

Словения: 64%

За разлика от това, северноевропейските страни, като Финландия (27%), Люксембург (37%), Белгия (39%) и Франция (43%), са се обърнали към дигитални плащания, като използването на пари в брой е с тенденция да изчезне.

Паричните средства като "предпазна мрежа“ по време на криза

Въпреки европейските насоки за ограничаване на употребата им, парите в брой все още се считат за основно средство за оцеляване по време на криза. Дори самите европейски власти препоръчват гражданите да държат пари в брой у дома поне два дни, за да могат да покрият нуждите си в случай на прекъсване на банковата или електронната система.

Реалността показва, че въпреки технологичния прогрес и разпространението на дигиталните портфейли, хартиените пари все още имат място в джобовете на европейците.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Датският премиер: Тръмп не е престанал да иска Гренландия
11:56 / 08.10.2025
Цената на златото удари нов рекорд
09:34 / 08.10.2025
Енергиен обрат: Възобновяемите източници с водеща роля в световно...
16:46 / 07.10.2025
ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 81 млрд. евро през вт...
14:07 / 07.10.2025
Даниела Гилбоа се завърна у дома след 15 месеца в плен
11:50 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
10:40 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Предметът "Добродетели и религии" в училище
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2025
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: