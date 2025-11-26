Proto Thema.
Атика се очаква да ги последва в петък, като утре (27 ноември) ще бъдат обявени официални изявления за извънредните мерки.
Обявяването на извънредно положение позволява незабавно финансиране, ускорени и гъвкави процедури за възлагане на обществени поръчки за водоснабдителни проекти.
В състояние на извънредна ситуация поради недостиг на вода се намират най-напред островите Лерос и Патмос, тъй като водните ресурси са на границата на изчерпване и се налагат незабавни мерки. За Атика се очакват още утре първите официални съобщения за вземане на извънредни мерки.
Регулаторният орган за отпадъци, енергия и водите на Р Гърция (РООЕВ) е активирал всички свои правомощия, подготвяйки институционалната и техническа рамка за евентуалното обявяване на Атика в състояние на извънредна ситуация. Централна роля в тази мобилизация имаше искането, подадено от водоснабдителни и канализационни системи към Министерството на околната среда и енергетиката, с което се изисква спешно активиране на процедури за защита на водоснабдяването на столицата.
Водните резерви в язовир Морнос, основният захранващ басейн, са на исторически ниски нива и ако зимният сезон не помогне за укрепването на резервоарите, тогава водата ще е достатъчна за една година.
В петък в Гърция обявяват "червена тревога"
©
Още по темата
/
Бедствено положени в три общини, хиляди без ток и затворени пътища: Рекордни валежи причиниха наводнения и свлачища в Западна Гърция
22.11
Още от категорията
/
Огнен ад в Хонконг
21:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
CBS News: Украйна се съгласи с мирното предложение на САЩ
16:10 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.