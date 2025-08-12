В три държави от ЕС инфлацията достигна и надмина 4% през миналата година

© Инфлацията в ЕС се увеличи до 2,9% през 2021 г., последвана от бърз растеж на цените, който се увеличи с 9,2% през 2022 г. През 2023 г. и 2024 г. цените продължиха да се покачват, но с по-бавни темпове, като се увеличиха съответно с 6,4% и 2,6%. Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".



През 2024 г. цените се увеличиха с 4,0% или повече в 3 държави от ЕС: Румъния (5,8%), Белгия (4,3%) и Хърватия (4,0%).