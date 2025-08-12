Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В три държави от ЕС инфлацията достигна и надмина 4% през миналата година
Автор: Десислава Томева 09:19Коментари (0)188
©
Инфлацията в ЕС се увеличи до 2,9% през 2021 г., последвана от бърз растеж на цените, който се увеличи с 9,2% през 2022 г. През 2023 г. и 2024 г. цените продължиха да се покачват, но с по-бавни темпове, като се увеличиха съответно с 6,4% и 2,6%. Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".

През 2024 г. цените се увеличиха с 4,0% или повече в 3 държави от ЕС: Румъния (5,8%), Белгия (4,3%) и Хърватия (4,0%).








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Силни земетресения разтърсиха Турция
12:09 / 12.08.2025
Опустошителни пожари в Испания обхванаха уникален обект на светов...
10:07 / 12.08.2025
МВнР с предупреждение за всички българи, пътуващи към Испания
16:42 / 11.08.2025
ООН с остра реакция за убийството на палестински журналисти в Газ...
16:35 / 11.08.2025
Израел умишлено уби журналист на Al Jazeera и четирима негови кол...
12:08 / 11.08.2025
В Гърция вече се тегли от банкомат без такса
10:08 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
12:08 / 10.08.2025
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди левове в Бургас
09:31 / 12.08.2025
Актуални теми
Природни стихии
Конфликт Израел-Газа
Грипна епидемия обхвана страната
Лято 2025
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: