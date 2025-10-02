ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Васил Димитров с емоционално послание: Отвлечен съм от израелските сили и съм държан против волята си
Посланието на българна звучи така: "Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео значи съм отвлечен от израелските сили и съм държан против волята си".
"Кажете на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа".
Междувременно премиерът Росен Желязков съобщи, че българските власи са се свързали с израелските. "Информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията "Сумуд". Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 368
|предишна страница [ 1/62 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 26 мин.
-4
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Българин е сред задържаните доброволци от флотилията на Грета Тун...
10:28 / 02.10.2025
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети зар...
10:13 / 02.10.2025
Bloomberg: Печалбите на руските магнати надхвърлят 20 милиарда до...
16:40 / 01.10.2025
Автобус изхвърча от магистрала "Тракия"
16:24 / 01.10.2025
Евростат с данни за зависимостта между възрастните българи спрямо...
16:47 / 01.10.2025
Медии съдят Meta, искат 550 млн. евро за нанесени вреди
17:24 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета