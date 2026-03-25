Информационен ден и консултации по осигурителни права за български граждани във Валенсия организира Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към Посолството на България в Мадрид. Събитието се организира със съдействието на Генералното консулство на страната ни във Валенсия и ще се проведе на 28 март 2026 г. (събота) от 10:00 ч. в сградата на дипломатическата ни мисия (адрес: C/ Antonio Suarez, 48, 46021 Valencia).Сънародниците ни ще могат да получат актуална и достоверна информация по теми, свързани със законодателството по отношение на отпускането и изплащането на пенсии, обезщетения, болнични, както и за ползването на здравноосигурителни права в България и Испания. Ще бъде предоставена и консултация за Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.В информационния ден ще участват представители на Националния осигурителен институт, Генералното консулство във Валенсия, ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси Невена Зидарова, както и юрист, практикуващ в Испания.Желаещите да участват в срещата могат да получат допълнителна информация, както и да зададат предварително въпросите си към експертите на следната електронна поща: socialbg.madrid@gmail.com.