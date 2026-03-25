Важно за българите, които работят или получават пенсия в Испания
© ФОКУС
Сънародниците ни ще могат да получат актуална и достоверна информация по теми, свързани със законодателството по отношение на отпускането и изплащането на пенсии, обезщетения, болнични, както и за ползването на здравноосигурителни права в България и Испания. Ще бъде предоставена и консултация за Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.
В информационния ден ще участват представители на Националния осигурителен институт, Генералното консулство във Валенсия, ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси Невена Зидарова, както и юрист, практикуващ в Испания.
Желаещите да участват в срещата могат да получат допълнителна информация, както и да зададат предварително въпросите си към експертите на следната електронна поща: socialbg.madrid@gmail.com.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Автомобил с българска регистрация се вряза в кафене в Атина
10:17 / 24.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.