Великобритания разшири дерогацията за подразделенията на "Лукойл" у нас
Лицензът, който позволява операции с въпросните компании до 14 февруари 2026 г., вече е валиден за "Лукойл Авиейшън България“ и "Лукойл Бункер България“. На 14 ноември подобни освобождавания бяха предоставени на "Лукойл България“ и "Лукойл Нефтохим Бургас“.
След ограниченията, наложени на "Роснефт" и "Лукойл" на 15 октомври, руското посолство във Великобритания изрази загриженост, заявявайки, че подобни стъпки на Лондон биха могли да доведат до дестабилизация на световната енергийна ситуация.
