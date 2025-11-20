Viber пуска нова функция, а всичко автоматично ще идва на български
©
С “Обобщение на линкове с изкуствен интелект" потребителите вече получават кратки прегледи на споделеното съдържание направо във Viber, независимо дали става въпрос за дълга статия, публикация в блог или доклад. Функцията включва и автоматичен превод, което означава, че ако езикът на приложението на потребителя е настроен на български, а той получи връзка на английски, полученото резюме ще бъде на български, пише businessnovinite.bg.
Новата функция е достъпна безплатно във Viber за всички потребители във всеки тип чат - индивидуален, групов, както и в общности и канали. Технологията за обобщаване с изкуствен интелект обработва самата уеб връзка и никога не осъществява достъп до личните съобщения на потребителите. Всички лични чатове остават защитени по подразбиране с криптиране от край до край. Генерираното резюме е видимо само за потребителя, който го е заявил, и не се показва на други участници в чата.
“Обобщение на линкове с изкуствен интелект" е най-новата стъпка в по-широката стратегия на Viber за въвеждане на все повече изкуствен интелект в приложението. През 2024 г. компанията представи “Обобщение на чатове с изкуствен интелект" - базирано на изкуствен интелект резюме на последните непрочетени съобщения, което помага на потребителите да наваксат дълги разговори. Предстоят още функции, базирани на изкуствен интелект, част от мисията на Viber да спестява време на потребителите, да подобрява ежедневната комуникация, да предоставя интелигентна помощ и да подобрява цялостното потребителско изживяване.
Функцията е част от инициативата Triple 20 на Rakuten Group за повишаване на ефективността на маркетинга, процесите и обслужването с 20% чрез изкуствен интелект.
Още по темата
/
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
27.10
Плагиатството в ерата на изкуствения интелект – ако го питат, ще ни "издъни ли", че ни е писал есето или дипломната работа
27.08
Интервю с AI: Нямам емоции и чувства по човешки, така че не мога да се влюбя, но пък мога да симулирам и да разбирам емоции
06.08
Съвет от експерт: Преди да публикувате каквото и да е в интернет, задайте си въпроса: "Готови ли сте да го споделите с непознати"
18.06
Изкуственият интелект е трансформираща технология, която може да се сравни с откритието на огъня
11.06
Още от категорията
/
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
Кристалина Георгиева: Кошмарът на всеобхватна търговска война засега е избегнат, както и глобална рецесия
18.11
''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи
14.11
Ryanair забранява хартиените бордни карти - вече всички пътници трябва да използват приложението
12.11
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да ...
15:23 / 19.11.2025
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:30 / 18.11.2025
Кристалина Георгиева: Кошмарът на всеобхватна търговска война зас...
17:10 / 18.11.2025
Първи подробности за глобалния срив на сайтовете по света
15:29 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.