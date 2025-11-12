Visa и Mastercard постигнаха ново споразумение с американските търговци, което предвижда намаляване на таксите, начислявани при плащания с карти - пореден опит за прекратяване на съдебна битка, продължила повече от две десетилетия. Решението идва, след като съд в Ню Йорк миналата година отхвърли предишно предложение на стойност 30 млрд. долара, определяйки го като "недостатъчно".Според Reuters, цитиран от money, стойността на новия проектодоговор достига 38 млрд. долара, с което Visa и Mastercard се надяват да удовлетворят изискванията на съдия Марго Броуди от федералния съд в Бруклин. Делото, продължило над 20 години, включва обвинения срещу двете картови компании и големи банки за нарушаване на антимонополното законодателство и изкуствено завишаване на т.нар. swipe fees.Съгласно условията на новото споразумение, Visa и Mastercard ще намалят средно с 0,1 процентни пункта таксите, които търговците плащат при картови плащания, като мярката ще се прилага в рамките на пет години. По данни на Reuters, средната такса в САЩ е около 2,35% през 2024 г., а стандартните потребителски карти ще имат таван от 1,25% за осем години - с над 25% по-ниско от сегашните нива. Общата стойност на таксите за 2024 г. е достигнала 111,2 млрд. долара, четири пъти повече спрямо 2009 г., според Националната федерация на търговците на дребно (NRF).Освен това търговците ще получат повече свобода да избират какви типове карти да приемат - комерсиални, премиум или стандартни потребителски, стига да не дискриминират отделни доставчици. Промяната цели да ограничи ефекта от спорното правило "приемай всички карти", което задължаваше търговците да обработват и премиум карти с по-високи комисиони.Financial Times отбелязва, че според Visa споразумението ще даде "реално облекчение и повече гъвкавост" на търговците, докато Mastercard подчертава, че по-малките магазини ще извлекат най-голяма полза.Въпреки това най-големите браншови организации, включително NRF и Коалицията на търговците за разплащания (Merchants Payments Coalition), остават критични. Те твърдят, че новият план не решава основния проблем - прекомерно високите такси за картови разплащания, особено за премиум и бонус карти, които доминират на пазара."Не можем изведнъж да кажем на над 80% от клиентите, че няма да приемаме техните карти", коментира пред Reuters Стефани Мартц, главен юрисконсулт на NRF. "Това би означавало сериозна загуба на бизнес."Според документ, цитиран от информационната агенция, новото споразумение ще позволи на търговците и да въвеждат допълнителни надценки до 3% при плащания с карта - практика, която досега беше ограничена.Двама независими експерти, наети от търговците - носителят на Нобелова награда Джоузеф Стиглиц и професорът от Университета на Вашингтон Кийт Лефлър, изчисляват, че прекратяването на "спиралата на растящите такси" може да донесе спестявания от 38 млрд. долара до 2031 г., а общият ефект от реформите да достигне 224 млрд. долара за бизнеса и потребителите.Сред поддръжниците на споразумението е и организацията Коалицията за електронни разплащания (EPC), обединяваща Visa, Mastercard и големите банки като Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase и Citibank. Според нейния председател Ричард Хънт новите мерки ще доведат до по-ниски такси от предвидените в законопроекта Credit Card Competition Act, който част от банковия сектор оспорва.Както посочват Financial Times и Reuters, сделката представлява опит да се сложи край на една от най-дългите и мащабни антимонополни битки в историята на американската финансова индустрия - спор, който отразява напрежението между големите картови оператори и милионите търговци, зависими от тяхната инфраструктура.