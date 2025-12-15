Associated Press.
Албанезе заявява, че ще предложи нови ограничения, включително ограничаване на броя оръжия, които лицензиран собственик може да притежава. Неговите предложения бяха обявени, след като властите разкриха, че по-възрастният от двамата стрелци – които са баща и син – е притежавал лиценз за оръжие в продължение на десетилетие и е придобил шестте си оръжия законно.
"Правителството е готово да предприеме всички необходими мерки. Това включва и необходимостта от по-строги закони за оръжията“, заявява Албанезе пред репортери.
"Обстоятелствата около хората могат да се променят. Хората могат да се радикализират с течение на времето. Лицензите не трябва да са безсрочни“, добавя той.
Най-малко 38 души са приети в болници след масовото убийство в неделя, когато двамата стрелци откриха безразборна стрелба по празнуващите на плажа. Сред убитите са 10-годишно момиче, равин и оцелял от Холокоста.
Ужасът на най-популярния плаж в Австралия беше най-смъртоносната стрелба от почти три десетилетия в страна със строги закони за контрол на оръжията, чиято основна цел е да се изтеглят от обращение автоматичните пушки. Албанезе нарече масовото убийство акт на антисемитски тероризъм, който удари в сърцето на нацията.
Властта в Австралия предлага по-строги закони за оръжията след мелето в Сидни
©
Още по темата
Желязков за атаката в Сидни: Дълбоко съм шокиран! България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност
08:12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Видео показва как очевидец обезврежда един от стрелците от плажа ...
16:08 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:50 / 14.12.2025
СЗО увери: Ваксините не причиняват аутизъм
13:11 / 14.12.2025
Радостна новина за най-голямото българско училище зад граница
21:01 / 12.12.2025
ЕК обмисля втора схема за заеми SAFE за отбранителни проекти
14:32 / 12.12.2025
Мост над Марица ще свърже Гърция и Турция
22:20 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.