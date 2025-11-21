Влизат в сила санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"
©
Великобритания изключи от своите санкции още две подразделения на "Лукойл" в България. Лицензът, който позволява операции с въпросните компании до 14 февруари 2026 г., вече е валиден за "Лукойл Авиейшън България“ и "Лукойл Бункер България“. На 14 ноември подобни освобождавания бяха предоставени на "Лукойл България“ и "Лукойл Нефтохим Бургас“.
Санкциите според Вашингтон целят да засилят натиска върху Русия във войната. Румен Спецов бе избран за длъжността "особен управител" на "Лукойл" в България, за да се гарантира, че безпроблемната работа на рафинерията ще продължи и след 21 ноември.
"Фокус" припомня, че САЩ предоставиха дерогация на българските дружества, свързани с "Лукойл", която важи до 29 април 2026 година, а преди дни премиерът Росен Желязков подчерта, че през април България може да поиска отново дерогация.
Още по темата
/
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
11.11
Калас: Трябва ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 година
19.09
Още от категорията
/
Гърция въвежда дигитални инструменти за защита на непълнолетните от алкохол, тютюневи и вейп продукти
20.11
12,2% от материалите, използвани в ЕС, са от рециклирани такива. България е доста назад в класацията
20.11
Публикуваха три имейла на Джефри Епстийн: Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зеленски получи проектоплан на САЩ за прекратяване на войната с Р...
20:06 / 20.11.2025
Великобритания разшири дерогацията за подразделенията на "Лукойл"...
20:05 / 20.11.2025
Силно земетресение удари Турция
14:06 / 20.11.2025
Еврокомисията с предложение за пенсиите
13:38 / 20.11.2025
Рецепционисти вече получават до 3000 лева, а хотелските мениджъри...
12:18 / 20.11.2025
Viber пуска нова функция, а всичко автоматично ще идва на българс...
12:14 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.