|Военният министър за руските дронове над Полша: Това е провокация и грубо нарушение
По думите му това не е директна атака към цели на територията на Полша.
"Ако имаше такава атака, реално обстановката щеше да ескалира до задействане на колективната отбрана. В случая оценката е, че тези дронове се използват за удари по украински територии, но по никакъв начин това не позволява на руската страна да нарушава въздушното пространство и да влита на украинска територия от териториите на други държави. И Румъния има проблеми с руски дронове, особено в близост в делтата на Дунав. НАТО взема съответните мерки - ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати и те ще бъдат сваляни. Това е влошаване на сигурността по отношение на въздушното пространство и Полша правилно е затворила и летища с цел безопасност на гражданската авиация", допълни Запрянов.
Министърът увери, че България също наблюдава въздушното си пространство и има готовност за реакция със свои сили и сили на съюзниците.
