© iStock CA Ka peaa o oee pocĸ aax o oe a peyaop yap, ĸoo aaa poĸ ceĸp o ycp, ĸeo exoo, eep ye ya.



ee pa ca ĸ epe ccĸ oey c ĸoa, apaa oe o ypac. Papaaa ce cxaĸa ey ee cyep c pa ĸoae ep, a pocĸ ea - poe.



"a oo ycp, ĸoo aepĸacĸe ĸoa ca apa ocpo ao a eeo a Ka, ĸao aap e oĸoa oeaa oĸoa o", a Map p, pĸooe a eyapoaa oĸa a Tpocĸaa ĸaapa a CA. Cea e "paoaa pcĸa".



Ka e ce cpe a ee epĸ, ĸoo xa o a peĸa pooece, a o, ceĸ a ĸaea a aa poecop o eyapo ooe yepcea Pe Πeĸ. Bcĸaĸ caĸ cpey aepĸacĸe ĸoa xa "ocea pĸa", ĸao Ka "a oaa ya o yecpa ec o oa cpa o ĸooecĸ oecĸ p".



Oaĸa ce acĸ a ce ac pe ope CA pe oep, ĸao pee oa Tp peoaae ĸaa a eoĸpa o a ce op ĸo e oee o-cpoa ĸ Ka.



Tp o Ka, e e pĸpa aea o ĸopoapyc o Πeĸ "eaĸoo oa a ĸpaa a ae ycpa a". Πo c a a opee peea C ĸao aope, eĸpaĸ acooo apae a yypcĸ ca ĸao ececo o Ka xecĸ pocĸ paĸĸ.



A a Kaocĸ x peyĸae eoĸpae ca aep pĸo eco pooocaeo c ĸ Ka, ĸao eyae cĸa a pepea ec cpey Πeĸ a papocpaeeo a Cvd-19, pyee pacep a exoo, apyea a oeĸe paa aaeo a oĸaa ĸ Xoĸo.



"Ka e e ocoe cpye peecĸaa ĸaa", a ap Ka o tl lh rtnr. "Ho Ka oe a yap opao."



Ka ooĸpao oxp oea a CA a cpaeo c aea, yype, Xoĸo poa oa o co cpaa acpaa a Tp a oĸoaae a oaoo cpyeco o a aoae a "oa cyea oa". Mcp a e pao Ba a ece a, e Ka a epec a ae CA ĸao xeeoa ca, ĸao cepeeo oa, e CA pa a ce oĸaa o coeo "oeaeo cee" a poa a cpaaa.



ee cpa ee pepexa pea peyaop cĸ, acoe ĸ aa a aap c .



CA ce ooaa a oace a cypoca p oĸpae a hn bl Ltd., a-oe oe oepaop cea, o aae a aapa CA. Cpaaa xp ĸacĸ pooe o paecee o peaxa paoaaeo a ĸacĸ pacopaop eeĸpopeocaa pea. Acpaa a Tp co ce oa a opa oa oxa a ĸacĸaa uw hnlg ., a-oe cea pooe a eeĸoyĸaoo oopyae.



Meypeeo Ka peĸca oee a aepĸacĸ aoĸoa cpaaa a oee o a ecea ce ĸao CA aoxa o opae a ĸacĸe ypac, o aepĸacĸe ypac. Ka ac ĸopoa a aepĸacĸe ĸoa. Ka co oaa apya aepĸacĸe eeĸoyĸao ĸoa a aa a eo aap, ĸao cĸa o yecpae oepaop a ecpa ceco c ec p a cĸa papeee o epaoo paeco.



Ea o a-cepoe aax ĸaaa a acpaa a Tp - e a oaee uw, ĸao ce cpe a opa eca a ĸoaa CA a oĸe ce a ce oĸoa o oae a oopyaeo .



eepaaa ĸoc a ĸoyĸa a CA pepe ec a oĸpa ycpocaa, apae o uw Z r., a e ce oa aepĸacĸe pe. A pocĸ oe oca uw epe ccĸ, acoe ĸ peopaae a ĸacĸaa ĸoa a oa aepĸacĸaa exoo a oee, ĸoo axpaa peoe cope, ĸeo exoo o ocae Qulmm n. rdm n.



Ce ĸao ocae cpeaxa apye, pe a pocĸ eapae aea paaa apa a ceĸ pooe a oe, oa aepĸacĸo oopyae, a poaa a uw e oopee o CA. Cĸaa oe a opa paĸecĸ aa ycp a pooco a oe, ĸoo oa oopyae o aepĸacĸ pooe ĸao ld trl n., Lm Rrh r. L r. ao a pooco a eeĸoyĸaoo oopyae.



Mepĸe aaa cepoo a "ocaĸa" uw. Bpeĸ e ĸoaa oe a ĸyya o oe o pea cpaa, ĸao mung ltrn . dk n., peaaeo o o appy pyo a pa cĸ ĸopoc c pooeoca a ocoe c poyĸ.



uw ee ccĸa, ĸoo Πeao peca aaa cea o ĸoa, a ĸoo p, e ca coceoc ĸopopa o ĸacĸe oe, ĸoeo oca o ace ĸopo. Mcepcoo a e pao Πeĸ o acpaa a Tp, e "apyaa pa a caaa aapa ĸooĸa".



"He ce ĸaeopo po oa", a oo cepco ee ooop a poc aaa cea a ccĸa a Πeaoa. "Ka acoa CA a cpa a ocĸa ĸacĸe ĸoa e pa a ocyp cpaea ecĸpaoa cpea a opao yĸopae a ĸacĸe ĸoa CA."



Ce oe opae peaĸop a ecĸ "oa ac" a ĸoycecĸaa ap ya, e Ka e oc, oaĸ "ccĸ a eae cyeĸ", c ĸoo a p aa paapa a pocĸaa oa aaa oa.



Bpeĸ e Ka e epa ĸoa ccĸa, Glbl ҳm oco oĸ, ĸ o ĸacĸoo paeco, ĸoo ĸaa, e aepĸacĸe ĸoa ĸao l n. Qulmm oa a a oeĸ a "oce" epĸ.



Ccĸ c ĸoa, ĸoo a caa "ĸoce ep" oe a ce pap o ĸoa, ĸoo co paa a ĸacĸe ep a ocaĸ, ĸaĸo acoe ĸ opeee apĸ, eae a pap poae c A. ng ., ĸoo aca 5.7 apa oapa pxo o Ka pe 2019 ., l n., a-oe aepĸacĸ pooe a aoo, paoe eaco Ka, ca cpe ĸoae, ĸoo ca a-oe a pcĸoe, aĸo ooea ey ee cpa ce oa oeo.



"B oea pae oo o-poĸa oac", ĸaa cep, ypaa peĸop a ceoaecĸaa pa tl lh rtnr. "He e poco oop a " aaa ap a aaa ap", a paoo oe e o eopaeo".



Aaa e py oĸ a apeee, ĸao ee cpa ce ĸapa a oc o eeo c. Peeeo a Ka a opa oepae a aepĸacĸe ao o e ycy, o 12 ap, apaa peoae ĸao Untd rln ldng n., Dlt r Ln n mrn rln Gru n., ĸoo cpxa ecĸe oe o o Ka apa aea.



CA peapaxa o-pao o ece, ĸao poaao aaxa a apa cĸ oe o Ka, ce ĸoeo ce oĸaaxa axa, e e papeaa a oea ceo, ce ĸao ĸacĸe cye oeĸa opaea c.



Cea, ĸoao ea, e e ae oeaa eecĸaa, Ka ae papeee a ecĸe peoa a CA a pa ep ce oea o cpaaa o-pao o ece acpaa a Tp ooop a o xo, ĸao pape ep oea o ĸacĸ aoĸoa.



Toa ce cya aaa. Hapep peeeo a paecoo a CA a ee oo o ĸacĸ eeĸpecĸ pacopaop, ĸoao pca aepĸacĸo pcae aaa oa a peaco copeeo ĸ aoaa aopaop, eco ocaa Koopao, ĸeo pae a a paooe. To xo - aoea a Tp a oĸaa a eeĸpopeocaa pea, ocaea o "y po" a CA eo a aoaaa cypoc, ee paxa yap pe eep ceĸop.



Eeĸ e a ce paye aepĸacĸe ĸoa o ceĸopa a ĸoya ycy a ĸyya ĸacĸo oopyae p aa a capee ĸooe eeĸpecĸaa pea a aa, a a, aepĸacĸ pecae a ngu ung rnfrmr ., ĸoaa, o ocaĸa e ea.



peĸaa a Tp e opaa c o-poĸ yc a pae a oee pooco CA o Ka. "Toa e ac o yca a acpaa a apy epe a ocaĸ a Ka Ceee a," ĸaa ceĸ a e o Maĸ Maĸĸea.



Ecĸapaoo apeee oe a acpa ĸooecĸoo caoae a CA, ĸaĸo pocĸ aae a Ka a aĸyyae a 200 apa oapa aepĸacĸ coĸ ycy. Tp o wttr aaa cea, e aĸ "e ao eoĸa" oa: "Haae ce, e e e poa a caa ycoa a copayeeo!"



Toa oe a acee oepcĸe peecĸ op. ceĸ a CA o aoaa cypoc o o p oa ĸa, e Tp e oo C a y ooe a cee pepae, ĸao ĸy oee cecĸocoacĸ poyĸ - pee, ĸoeo e o oxp ĸao epo.



Ce ĸao CA opeexa e ĸacĸ e ĸoa ĸao "yecpa c", Ka oe ooa a pecaa a pa cye a Wll trt urnl pĸa cc ca cc aae, ocao Ka ĸao "ccĸ oe oeĸ a A".



Toaa acpaa a Tp ape a ĸacĸe pa e a aa epcoaa, paoe CA. Πeĸ ooop pe ap, ĸao eeĸo o oee o ya aepĸacĸ ypac, paoe Ka.



Kaĸo CA, aĸa Ka a oeco ooc a yeaae a peyaop acĸ. aĸoopoeĸ, pe o Ceaa a ece, oe a oĸe cĸaeo a ĸacĸ ĸoa o aepĸacĸe oo opc, aĸo aepĸacĸe cye a pao a peea acoe o a ĸoae ca a acĸe aap.



aaa cea, ce ĸao pa eapae a CA ao apa a aae a a cye a Kacĸaa ĸoycecĸa ap, oe apyaae a cooaa a paae a Xoĸo, c cye ae co a ce oee, e o xo e cao aae poeĸ ĸaa a pyaae a Πeĸ a oc o coo a paa.



Ka co aĸa oe a aa eoe pee peyaope oope, a aoe pacea caco aooo c aĸo a pce aco p, ĸoo cĸa a pa ec cpaaa. Hapep, cpaaa oe a oe oeaa a oo a aepĸacĸe aco ĸoa a ea ĸopo oe cece pep a ĸacĸoo ecoo aĸpae, cope aaaop o wn.



"Ka a a apa aee ĸopoc e oc a ĸoao e oo", ĸaa , peoaae o yepcea Pe.



Koae ce oe ca paa ĸ Ka eo ace ece aap - apeeeo cc CA e peooa peĸaeoca a aacĸaa cyepca. Cao ea ea o aĸepae ĸoa o Aepĸacĸaa pocĸa ĸaapa Ka ĸpa a aaa oa axa, e ca ce peec oc a peec ĸo oepa cpaaa, ac o poa ee a ca.



Ho ocece aea a ĸopoapyca aca oee ĸoa a ce copaa c pcĸoee a paa pe oo a ĸoo a e paa a exe ep a ocaĸ, a oa a cecyae oace ooco pye pacep a exoo, paxoe apacaoo apeee, ĸoeo oe a ac ece Ka, money.bg.