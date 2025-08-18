© Доналд Тръмп приветства украинския президент Володимр Зеленски в Белия дом.



Пристигането на украинския президент следва това на европейските лидери и лидерите на НАТО, предава Sky News.



Зеленски ще се срещне с Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс в Овалния кабинет, надявайки се да избегне повторение на шокиращите събития от февруари.



Американският лидер приветства Зеленски, когато той излезе от колата, стисна му ръката и двамата сякаш размениха няколко думи.



След това те се обърнаха към медиите, усмихнати, но не отговориха на никакви въпроси.



В един момент Тръмп прегърна Зеленски, преди да влязат вътре.