Володимир Зеленски пристигна в Белия дом
Автор: Николина Александрова 20:46Коментари (0)59
Доналд Тръмп приветства украинския президент Володимр Зеленски в Белия дом.

Пристигането на украинския президент следва това на европейските лидери и лидерите на НАТО, предава Sky News.

Зеленски ще се срещне с Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс в Овалния кабинет, надявайки се да избегне повторение на шокиращите събития от февруари.

Американският лидер приветства Зеленски, когато той излезе от колата, стисна му ръката и двамата сякаш
размениха няколко думи.

След това те се обърнаха към медиите, усмихнати, но не отговориха на никакви въпроси.

В един момент Тръмп прегърна Зеленски, преди да влязат вътре.



Още по темата:
18.08.2025 Американски репортер, критикувал Зеленски, получи водка от руските си колеги след срещата в Аляска
18.08.2025 Одеса гори след руски удар, Украйна обвинява Русия в липса на желание за примирие
18.08.2025 Експерт: Зеленски може да очаква "трудна" среща с Тръмп
18.08.2025 Руска атака срещу Харков: Загинало дете, още жертви и десетки ранени
18.08.2025 Тръмп: Зеленски би могъл да прекрати войната с Русия почти веднага
16.08.2025 Американски изтребители ескортираха самолета на Путин
Още новини от Международни новини:
Ето какви пенсии дават в Румъния, плащат дори на тези със стаж ед...
17:23 / 18.08.2025
Анализ на Sky News: Срещата на Зеленски с Тръмп може да бъде мног...
15:51 / 18.08.2025
Одеса гори след руски удар, Украйна обвинява Русия в липса на жел...
12:58 / 18.08.2025
Нови строги правила за шофиране в Гърция, глобите са жестоки!
10:57 / 18.08.2025
Руска атака срещу Харков: Загинало дете, още жертви и десетки ран...
09:45 / 18.08.2025
Гърците не искат българи на плажовете си: Максимален боклук, мини...
09:09 / 18.08.2025

В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Само по родното Черноморие може да ядеш миш-маш за 18 лв. за миш-маш и пиле с ориз за 15 лева
12:12 / 16.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
