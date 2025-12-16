N1.
След проверка, която установи, че бомбената заплаха е невярна, летището отново започна работа.
Информацията за пристигащите и заминаващите полети, която обикновено се актуализира редовно, не беше налична на официалния уебсайт на летището.
Временно затвориха летището в Сараево
