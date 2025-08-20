ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Все повече хора пътуват след туристическия пик
Главният изпълнителен директор на TUI Себастиан Ебел, разговаряйки с анализатори за последните финансови резултати на компанията, заяви, че тя води преговори както с гръцки, така и с турски собственици на хотели в дестинации, които обикновено са летни, за да запазят хотелите си отворени поне до края на ноември.
TUI също ще се стреми да разшири дела си в градските почивки.
"Разработваме нови оферти за периода след пиковия сезон и се стремим да запазим наличните хотели в Гърция и Турция до януари“, каза Ебел.
TUI привлича над 3 милиона посетители годишно в Гърция и непрекъснато се стреми да увеличи този брой, като разработва нови пакети, които включват дейности, съобразени с нуждите на клиентите. TUI твърди, че резултатите от последните проучвания показват засилено предпочитание от страна на пътуващите, особено от Германия и Обединеното кралство, да избягват пиковите горещини и пиковите посетители, както и пиковите цени.
Гърция се превръща във все по-популярна дестинация за пролетните и есенните месеци. Същото важи и за Турция, която се рекламира като по-евтина алтернатива на Гърция. Търсенето на есенни пътувания и градски почивки накара TUI да ревизира нагоре оборота си за 2025 г. Оперативните печалби ще бъдат още по-високи, казват от компанията.
Също така, компанията все повече се концентрира върху динамични пакети, при които клиентите избират собствена комбинация от полети, настаняване и дейности, вместо да избират от статични пакети. Това позволява на TUI да повиши цените си; твърди се, че динамичните пакети ще се разширят от 25% от общия брой оферти през 2025 г. до 50% през 2026 г. Стратегията на TUI е подкрепена от повечето мащабни изследвания върху променящите се навици за пътуване на европейците. "Европейците не са готови да правят компромиси с пътуванията; те все повече предпочитат по-тихи дестинации и пътувания извън пиковите часове“, казва Мигел Санс, президент на Европейската комисия по пътуванията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 25
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Путин разговаря с Ердоган за срещата си с Тръмп в Аляска
14:02 / 20.08.2025
Българите масово купуват скъпи имоти в Гърция
10:36 / 20.08.2025
Израел одобри плана за превземането на град Газа
10:38 / 20.08.2025
Рязка промяна в курса на еврото спрямо долара
09:53 / 20.08.2025
Не само европейците почиват на гръцкото море, оказа се атрактивно...
09:20 / 20.08.2025
Трогателната история на мъж, завършил образованието си на 40: Про...
09:28 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета