ЗАРЕЖДАНЕ...
Всеки европеец изхвърля около 130 кг храна годишно
©
Битовите отпадъци представляват повече от половината от всички хранителни отпадъци (53%), еквивалентни на 69 кг на жител. Останалите 47% са отпадъци, създадени нагоре по веригата за доставки на храни: 19% от производството на хранителни продукти и напитки (24 кг на жител), 11% от ресторанти и хранителни услуги (14 кг на жител), 10% в първичното производство (12 кг на жител) и 8% в търговията на дребно и други видове дистрибуция на храни (10 кг на жител).
Още от категорията
/
Почина Дрю Струзан – художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
15.10
Опозицията в РСМ: Ако Македония не се присъедини към ЕС, част населението ще отидат в България, други в Албания
25.09
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
18.09
Почина велик щангист
12.09
Джей Ди Ванс съпроводи ковчега на Чарли Кърк, който бе пренесен с Air Force Two от Юта до Финикс
12.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Европа пак ни вкара в срамна статистика
16:23 / 15.10.2025
Ерик Тръмп: Баща ми спасява Бога, семейството и нацията
13:14 / 15.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.