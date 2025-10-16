През 2023 г. в ЕС са били изхвърлени около 130 килограма (кг) храна на човек. Общо ЕС е генерирал 58,2 милиона тона хранителни отпадъци, които включват ядливи и негодни за консумация части, което показва леко увеличение от 0,7% в сравнение с 2022 г. (57,8 милиона тона). Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".Битовите отпадъци представляват повече от половината от всички хранителни отпадъци (53%), еквивалентни на 69 кг на жител. Останалите 47% са отпадъци, създадени нагоре по веригата за доставки на храни: 19% от производството на хранителни продукти и напитки (24 кг на жител), 11% от ресторанти и хранителни услуги (14 кг на жител), 10% в първичното производство (12 кг на жител) и 8% в търговията на дребно и други видове дистрибуция на храни (10 кг на жител).