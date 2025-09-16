Вълк нападна 5-годишно момиче на плаж в Гърция

© 5-годишно момиче от Сърбия е било нападнато от вълк на плаж в Неос Мармарас, Халкидики. Инцидентът е станал в края на миналата седмица в сутрешните часове, предава eКathimerini



Според обществената телевизия ERT, момичето играело на плажа, когато вълкът внезапно се появил и я нападнал, като я ухапал по гърба и я одраскал по корема и крака.



Детето първо е откарано в местен здравен център, а след това е преместено в болница като предпазна мярка. То е изписано и според сведенията е в добро здравословно състояние.



Властите са инсталирали камери в района на Неос Мармарас, за да помогнат за локализирането на вълка и да наблюдават движенията и поведението му.