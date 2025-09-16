ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вълк нападна 5-годишно момиче на плаж в Гърция
Според обществената телевизия ERT, момичето играело на плажа, когато вълкът внезапно се появил и я нападнал, като я ухапал по гърба и я одраскал по корема и крака.
Детето първо е откарано в местен здравен център, а след това е преместено в болница като предпазна мярка. То е изписано и според сведенията е в добро здравословно състояние.
Властите са инсталирали камери в района на Неос Мармарас, за да помогнат за локализирането на вълка и да наблюдават движенията и поведението му.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
ЕП се готви за две вота на недоверие към Урсула фон дер Лайен
17:24 / 16.09.2025
Тръмп заведе дело за 15 милиарда долара срещу вестник The New Yor...
08:49 / 16.09.2025
Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
08:36 / 16.09.2025
Силно Земетресение удари Гърция
09:00 / 15.09.2025
Десетки хиляди протестират в Анкара против репресиите срещу турск...
09:20 / 15.09.2025
Тръмп обяви: Ако НАТО направи това, което казвам, войната ще свър...
15:52 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета