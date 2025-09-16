Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Вълк нападна 5-годишно момиче на плаж в Гърция
Автор: Николина Александрова 19:20Коментари (0)78
©
5-годишно момиче от Сърбия е било нападнато от вълк на плаж в Неос Мармарас, Халкидики. Инцидентът е станал в края на миналата седмица в сутрешните часове, предава eКathimerini

Според обществената телевизия ERT, момичето играело на плажа, когато вълкът внезапно се появил и я нападнал, като я ухапал по гърба и я одраскал по корема и крака.

Детето първо е откарано в местен здравен център, а след това е преместено в болница като предпазна мярка. То е изписано и според сведенията е в добро здравословно състояние.

Властите са инсталирали камери в района на Неос Мармарас, за да помогнат за локализирането на вълка и да наблюдават движенията и поведението му.



Още по темата: общо новини по темата: 40
13.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
10.09.2025 »
09.09.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
ЕП се готви за две вота на недоверие към Урсула фон дер Лайен
17:24 / 16.09.2025
Тръмп заведе дело за 15 милиарда долара срещу вестник The New Yor...
08:49 / 16.09.2025
Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
08:36 / 16.09.2025
Силно Земетресение удари Гърция
09:00 / 15.09.2025
Десетки хиляди протестират в Анкара против репресиите срещу турск...
09:20 / 15.09.2025
Тръмп обяви: Ако НАТО направи това, което казвам, войната ще свър...
15:52 / 13.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
12:19 / 14.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Актуални теми
Опасен ли е популярният сред младежите в България райски газ?
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Формула 3 сезон 2025
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: