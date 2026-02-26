Вулкан изригна зрелищно в Сан Хуан де Ураба в колумбийския департамент Антиокия, съобщава. Много местни жители са станали свидетели на събитието, тъй като освен камъни и кал е имало мощна експлозия, предизвикана от натрупан метан.Към момента няма данни за жертви сред местното население, в близост до вулкана са избухнали локални пожари. Местните власти са издали разпореждане хората да избягват района, тъй като вулканичната дейност продължава, а по пътищата са се образували пукнатини.Експерти предупреждават за възможни нови експлозии, тъй като продължава и освобождаването на метан от подземните слоеве под вулкана.