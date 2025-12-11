Сподели close
NHS England (здравните власти във Великобритания) публикуваха актуализираните данни за грипа и хоспитализациите. Организацията предупреждава, че здравните служби са изправени пред "най-лошия сценарий" през декември с настъпването на "супер грипа", предава Sky News.

Новите данни показват, че хоспитализациите поради грип са се увеличили с повече от половина само за една седмица.

През миналата седмица средно 2660 пациенти на ден са били хоспитализирани с грип.

Това е най-високият брой за това време на годината и представлява увеличение с 55% спрямо миналата седмица.

Ръководителите на здравните служби предупреждават, че броят на хоспитализираните с грип пациенти вече е нараснал рязко от седмицата, обхваната от тези данни, и не се очертава пик.

Наред с рязкото увеличение на случаите на грип, броят на пациентите с норовирус в болниците също е нараснал с 35%.

Здравната служба предупреждава, че зимните вируси започват да "заливат болниците".

Тя призовава всички, които отговарят на условията, да се ваксинират срещу грип – тази година ваксинирани са с почти 400 000 души повече в сравнение с миналата година.